30 ноября в Туле будет снежно и до +1 градуса Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 30 ноября, в Туле ожидается снежная и дождливая, однако плюсовая погода. Так, температура воздуха днем поднимется до +1 градуса, а также начнется снегопад. Вечером же в областной столице немного похолодает до 0 градусов, а снег продолжит идти. Отметим, что вместе со снегом с неба прогнозируют и выпадение осадков в виде дождя.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5,6 м/с. Атмосферное давление будет немного выше нормы - 753 мм.рт.ст.

Завтра, 1 декабря, в Туле снова будет минус. Температура днем составит -1 градус, а также будет падать небольшой снег.