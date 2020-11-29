На Дне открытых дверей в областном окодиспансере на новом маммографе обследовали более 50 тулячек Фото: Алексей ФОКИН

Женщины в возрасте до 65 лет получили консультацию онколога, прошли УЗИ молочных желез и маммографию.

В ходе обследований у восьми пациенток были выявлены новообразования.

Цифровой маммограф показывает, когда они размером от 3-5 мм и выявляет рак молочной железы в начале развития. В таких случаях лечение длится несколько месяцев и позволяет пациентке сохранить здоровье и высокое качество жизни. А вот если болезнь запущена, восстановление может затянуться почти на 10 лет.