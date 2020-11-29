Самые теплые и добрые слова в адрес всех матерей высказал губернатор Тульской области Фото: соцсети

В частности, губернатор сказал: «Мама – самый дорогой и близкий человек в судьбе каждого человека. Вы оберегаете своих детей с самого их рождения, окружаете заботой, пока они взрослеют, поддерживаете на протяжении всей жизни. День матери – еще один повод сказать вам спасибо за все».

В заключение поздравления Алексей Дюмин пожелал крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия, а также, чтобы дети дарили своим мамам самую искреннюю любовь.