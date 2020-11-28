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Насильник девочки из поселка Бородинский Тульской области, возможно, серийный

В громком деле об убийстве школьницы появились новые подробности
Игорь КОПЫТОВ
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Насильник девочки из поселка Бородинский Тульской области, возможно, серийный

Насильник девочки из поселка Бородинский Тульской области, возможно, серийный

Фото: Алексей ФОКИН

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации сообщило подробности в деле об изнасиловании и убийстве 13-летней девочки. Так, выяснилось, что перед этим, в начале лета такущего года, 38-летний и ранее неоднократно судимый мужчина, на следующий день после освобождения из колонии, изнасиловал еще одну жительницу Тульской области. Потерпевшая в полицию не обратилась.

Более того, мужчине инкриминируют возможное заражение ВИЧ-инфекцией потерпевших, похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и убийство с особой жестокостью.

Преступнику грозит пожизненное лишение свободы.

Криминал