Насильник девочки из поселка Бородинский Тульской области, возможно, серийный Фото: Алексей ФОКИН

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации сообщило подробности в деле об изнасиловании и убийстве 13-летней девочки. Так, выяснилось, что перед этим, в начале лета такущего года, 38-летний и ранее неоднократно судимый мужчина, на следующий день после освобождения из колонии, изнасиловал еще одну жительницу Тульской области. Потерпевшая в полицию не обратилась.

Более того, мужчине инкриминируют возможное заражение ВИЧ-инфекцией потерпевших, похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и убийство с особой жестокостью.

Преступнику грозит пожизненное лишение свободы.