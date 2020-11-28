Тульский «Арсенал» вничью сыграл с питерским «Зенитом» Фото: соцсети

В стартовом составе за «Арсенал» на поле вышли: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Пантелеев, Ломовицкий, Костадинов, Мохаммед, Кангва, Панченко, Джорджевич. За «Зенит» - «Зенит»: Кержаков, Чистяков, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Барриос, Дзюба, Дриусси, Малком.

Кстати, в этой игре впервые с октября нападающий команды из Санкт-Петербурга Артем Дзюба вышел на поле с капитанской повязкой. Форвард лишился повязки незадолго до матча 14-го тура с «Краснодаром» после появления в сети видео интимного характера с его участием. Должность капитана команды тогда занял защитник Деян Ловрен, пропустивший матч с «Арсеналом» из-за теста на коронавирус.