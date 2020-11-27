В Тульской области суд лишил главу Чернского района водительских прав и назначил штраф Фото: Алексей ФОКИН

В Чернском районном суде рассмотрели административное дело главы муниципалитета. Так, чиновник обвинялся в управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Установлено, что еще летом, 12 июля в час ночи, обвиняемый управлял автомобилем УАЗ Патриот, который являлся служебным. Происходило это около дома № 1 по ул. Дельвига в пос. Чернь. Сотрудники полиции выявили у него в выдыхаемом воздухе 0,607 мг/л этилового спирта.

Однако, чиновник заверил, что освидетельствование было проведено с нарушениями, а процессуальные документы изменений были признаны несостоятельными из-за отстутствия понятых.

Так суд решил назначить главе района в наказание административный штраф в размере 30 000 рублей. При этом представитель власти потерял еще и право управлять транспортом сроком на 1 год 6 месяцев.

Постановление вступило в законную силу.