В Тульской области с поличным пойман вор автомобильных колес
Фото: материалы пресс-служб
В Пролетарском районе Тулы завелся вор автомобильных колес. Он снял их с «Ниссан Джук», оставив машину стоять на кирпичах, как в 90-е.
В результате проверки лиц, которые могли быть к этому причастны, выявили 32-летнего неработающего ранее судимого мужчину. Именно он является подозреваемым до данному делу.
Чтобы его задержать, сотрудникам уголовного розыска пришлось сидеть в засаде. В одну из ночей похитителя задержали при попытке снять колеса с другой машины - «Ниссан Кашкай».
Подозреваемый специально выбирал кроссоверы и внедорожники, потому что колеса этих машин можно продать дороже.