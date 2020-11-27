В Тульской области с поличным пойман вор автомобильных колес Фото: материалы пресс-служб

В Пролетарском районе Тулы завелся вор автомобильных колес. Он снял их с «Ниссан Джук», оставив машину стоять на кирпичах, как в 90-е.

В результате проверки лиц, которые могли быть к этому причастны, выявили 32-летнего неработающего ранее судимого мужчину. Именно он является подозреваемым до данному делу.

Чтобы его задержать, сотрудникам уголовного розыска пришлось сидеть в засаде. В одну из ночей похитителя задержали при попытке снять колеса с другой машины - «Ниссан Кашкай».

Подозреваемый специально выбирал кроссоверы и внедорожники, потому что колеса этих машин можно продать дороже.