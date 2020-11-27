В Тульской области пропал мужчина: его ищут уже несколько дней Фото: материалы пресс-служб

В деревне Кашино Ясногорского района пропал Симонов Сергей Викторович 34 лет. Его местонахождение неизвестно с 23 ноября.

Приметы: рост 170 см, плотное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.

Предположительно он был одет в темно-синий или фиолетовый свитер, темно-синие джинсы.

Отмечается также, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Если вы обладаете какой-то информацией о его местонахождении, сообщите по телефону 8-800-700-54-52 или 112.