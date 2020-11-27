18-летние туляки обворовывали гаражи в Привокзальном и Центральном районах города Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники полиции задержали 18-летнего туляка, который подозревается в серии краж. Парень является ранее судимым и нигде не работает.

По предварительным данным, он в течение лета с различными подельниками воровал из гаражей Центрального и Привокзального районов разные инструменты, автомобильные аккумуляторы, изделия из металла, а то, что годилось для дальнейшего сбыта. Так, было выявлено не менее шести фактов краж.

Сейчас все молодые люди доставлены в отдел полиции для разбирательства. В отношении их были возбуждены уголовные дела.