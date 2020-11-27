В Тульской области водитель Datsun превысил скорость во время плохой погоды и смертельно съехал в кювет Фото: материалы пресс-служб

В четверг ночью, 26 ноября, на 14-ом километре автодороги «Новомосковск-Иван-Озеро-Савино» на территории Новомосковска произошло жуткое ДТП. В происшествии есть и погибшие, и пострадавшие.

Так в 02:25 по мск 39-летний водитель автомобиля «Datsun On-Do», по предварительной информации, ехал с небезопасной скоростью, при этом не учел дорожные и погодные условия. Из-за этих трех факторов автомобиль съехал в кювет, после чего опрокинулся.

Водитель автомобиля скончался на месте от полученных травм. Также в аварии пострадал его 39-летний пассажир, которого отвезли в больницу с различными травмами.