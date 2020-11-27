Жителя Тулы задержал отряд росгвардейцев за его экстремизм Фото: материалы пресс-служб

Жителя Тулы задержали силовики из подразделения СОБР Управления Росгвардии по региону. Мужчина подозревался в совершении преступления экстремистского характера.

Отметим, что ранее за ним было замечено публичные призывы к осуществлению незаконной экстремистской деятельности. За это он был привлечен к уголовной ответственности. Задержанного передали полицейским.

Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст.282 УК РФ.