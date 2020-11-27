27 ноября в Тульской области из-за пожара спасли пять человек Фото: материалы пресс-служб

В ночь на 27 ноября в 00:27 в городе Щекино загорелась квартира. Пожар был на улице Юбилейная. На место незамедлительно выехали два пожарных расчета.

Сразу по прибытию пожарные начали тушить огонь. Его удалось ликвидировать за семь минут. Из квартиры спасли пять человек, в их числе один ребенок. С лестницы эвакуировано двенадцать человек.

В результате пожара выгорела комната и коридор, квартира закоптилась по всей площади. Причину пожара устанавливают.