27 ноября в Туле обещают плюсовую и снежную погоду Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Сегодня, 27 ноября, в Туле ожидается плюсовая температура и небольшой снег. Днем столбик термометра покажет +1 градус, а вечером опустится до 0 градусов, а небольшой снег так и продолжит идти.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4,6 м/с. Атмосферное давление будет в пределах нормы 741 мм.рт.ст.

В ближайшие выходные, 28 и 29 ноября, в областной столице прогнозируется температура со знаком плюс, а также выпадение небольшого снега. Советуем водителям поменять резину, а пешеходам быть аккуратнее на дорогах.