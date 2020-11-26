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27 ноября по нескольким адресам Тулы отключат электричество

Публикуем список отключаемых адресов
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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27 ноября по нескольким адресам Тулы отключат электричество

27 ноября по нескольким адресам Тулы отключат электричество

Фото: Алексей ФОКИН

Отключения будут плановые. Это произойдет из-за ремонтных работ, таких как обрезка деревьев, перетяжка проводов.

Электричество начнут отключать в 9:00, а к 16:00 по всем адресам оно должно вновь заработать. Приводим список адресов, по которым планируется отключение:

ул. 2-я Хомутовка, 1-3 (нечётн.), 1-а; 4-8 (чётн.);

ул. Шишкина, 1-19 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 8-а;

ул. К. Либхнехта, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 28-а;

ул. Р. Люксембург, 11-б.

п. 1-й Западный:ул. Чехова, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2-а, 2-б, 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.);

ул. Никитина, 8, 10;

ул. Овражная, 2-45;

ул. Зелёная, 6п.

Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 162-а, 118-а, 71-162, 93-а, 81-б, ; ст. Ясная Поляна, 1, 1-а, 2, 3, 4-а, 5-а, 5-б