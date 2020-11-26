27 ноября по нескольким адресам Тулы отключат электричество
Фото: Алексей ФОКИН
Отключения будут плановые. Это произойдет из-за ремонтных работ, таких как обрезка деревьев, перетяжка проводов.
Электричество начнут отключать в 9:00, а к 16:00 по всем адресам оно должно вновь заработать. Приводим список адресов, по которым планируется отключение:
ул. 2-я Хомутовка, 1-3 (нечётн.), 1-а; 4-8 (чётн.);
ул. Шишкина, 1-19 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 8-а;
ул. К. Либхнехта, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 28-а;
ул. Р. Люксембург, 11-б.
п. 1-й Западный:ул. Чехова, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2-а, 2-б, 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.);
ул. Никитина, 8, 10;
ул. Овражная, 2-45;
ул. Зелёная, 6п.
Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 162-а, 118-а, 71-162, 93-а, 81-б, ; ст. Ясная Поляна, 1, 1-а, 2, 3, 4-а, 5-а, 5-б