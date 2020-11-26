В Туле водитель "КАМАЗа" насмерть сбил 17-летнего пешехода Фото: материалы пресс-служб

Вечером в среду, 25 ноября, на 7-ом километре авто на территории областной столицы произошло трагичное ДТП, в котором пострадал 17-летний подросток.

Произошло все в 19:40 по мск. Двигаясь по дороге на «КАМАЗе», 41-летний водитель сбил 17летнего парня. Пешеход, по предварительной информации, шел по левой обочине во встречном направлении.

В результате ДТП юноша получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.