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Тульские полицейские задержали "голодного воришку"

Продуктовым грабителем оказался 41-летний мужчина
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Тульские полицейские задержали "голодного воришку"

Тульские полицейские задержали "голодного воришку"

Фото: Алексей ФОКИН

Тульские полицейские задержали 41-летнего магазинного воришку. Предположительно, он приходил в один и тот же магазин, делая короткий промежуток времени между заходами, и там брал продукты, прятал под куртку и уносил с собой, так и не оплатив товар.

Так мужчина смог «затариться» аж четыре раза за два дня. Голодным вором оказался ранее судимый за мошенничество житель Щекинского района.

Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Криминал