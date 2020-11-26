Тульские полицейские задержали "голодного воришку" Фото: Алексей ФОКИН

Тульские полицейские задержали 41-летнего магазинного воришку. Предположительно, он приходил в один и тот же магазин, делая короткий промежуток времени между заходами, и там брал продукты, прятал под куртку и уносил с собой, так и не оплатив товар.

Так мужчина смог «затариться» аж четыре раза за два дня. Голодным вором оказался ранее судимый за мошенничество житель Щекинского района.

Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.