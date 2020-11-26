Тульская область взрастила 2,5 млн тонн зерна и 100 000 тонн птичьего мяса Фото: Алексей ФОКИН

За 2020 год тульские аграрии достигли рекордного числа по сбору урожая зерна. Так на предприятиях намололи свыше 2,5 млн тонн зерна. Такой показатель превысил «улов» 2019 года на 18%.

Помимо этого в области было собрано свыше 157 000 тонн рапса, а также картофеля - более 560 000 тонн. Помимо этого около 70 000 тонн составил урожай овощей, 28 ц/га подсолнечника. Засеяли на следующий год 300 000 гектаров озимых культур. На данный момент хозяйства заканчивают закладку многолетних насаждений.

Также, больших результатов достигло и региональное животноводство. Так, в регионе за 2020 год произвели 155 800 тонн мяса на убой. При этом в три раза увеличилось количество свинины — 42 000 тонн, а мясо птицы в общем весе составило около 100 000 тонн.