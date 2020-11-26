Житель Тульской области попал список российских лжесвященников Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Туляк Филиппов Вениамин попал в список лжесвященников России. До 2009 года он был священником Тульской епархии.

Ранее Филлипов называл себя «иеромонахом Евстратием», а в настоящее время - «схиархимандритом Даниилом». Известно, что он примкнул к расколу бывшего епископа Диомида, а после стал называться «непоминающим».

Поэтому, всех верующих туляков предупреждают, что лучше быть аккуратнее с данным лжепредставителем православной веры, и не раскрывать ему ни душу, ни кошелек.