Тульской области с начала года поймали 134 нелегальных таксиста Фото: Алексей ФОКИН

25 ноября в Туле снова прошел рейд по выявлению нелегальных перевозчиков. За этот день обнаружили четыре нарушения правил пассажирских перевозок. В отношении этих водителей составили административные протоколы.

Также были задержаны три автомобиля без лицензии. Эти машины эвакуированы на штраф-стоянку. Там они останутся до решения суда.

Всего с начала года на недобросовестных водителей составили 134 протокола. Арестовано 88 автомобилей.