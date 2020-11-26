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Тульской области с начала года поймали 134 нелегальных таксиста

Арестованными оказались свыше 80 автомобилей
Источник:kp.ru
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Тульской области с начала года поймали 134 нелегальных таксиста

Тульской области с начала года поймали 134 нелегальных таксиста

Фото: Алексей ФОКИН

25 ноября в Туле снова прошел рейд по выявлению нелегальных перевозчиков. За этот день обнаружили четыре нарушения правил пассажирских перевозок. В отношении этих водителей составили административные протоколы.

Также были задержаны три автомобиля без лицензии. Эти машины эвакуированы на штраф-стоянку. Там они останутся до решения суда.

Всего с начала года на недобросовестных водителей составили 134 протокола. Арестовано 88 автомобилей.

ЧП