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Прокуратура Тульской области обнаружила сайты, где продавали липовые водительские права

Дело завершилось их закрытием
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Прокуратура Тульской области обнаружила сайты, где продавали липовые водительские права

Прокуратура Тульской области обнаружила сайты, где продавали липовые водительские права

Фото: Алексей ФОКИН

В ходе мониторинга Интернета прокуратура региона нашла сайты, где туляки могли купить фальшивые права. На двух интернет-платформах было прямо указано, что там люди могут купить права, не тратя при этом много времени и нервов на обучение и сдачу многочисленных экзаменов.

Отметим, публикация такой информации запрещена Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Городская прокуратура обратилась в суд с просьбой закрыть эти сайты.

Прошение было услышано, и сейчас доступ к этим сайтам заблокирован. Кстати, для тех, кто решает приобрести поддельные документы, продавать их или использовать, существует статья в уголовном кодексе РФ.

ЧП