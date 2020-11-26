Прокуратура Тульской области обнаружила сайты, где продавали липовые водительские права Фото: Алексей ФОКИН

В ходе мониторинга Интернета прокуратура региона нашла сайты, где туляки могли купить фальшивые права. На двух интернет-платформах было прямо указано, что там люди могут купить права, не тратя при этом много времени и нервов на обучение и сдачу многочисленных экзаменов.

Отметим, публикация такой информации запрещена Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Городская прокуратура обратилась в суд с просьбой закрыть эти сайты.

Прошение было услышано, и сейчас доступ к этим сайтам заблокирован. Кстати, для тех, кто решает приобрести поддельные документы, продавать их или использовать, существует статья в уголовном кодексе РФ.