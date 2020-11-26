ГИБДД посоветовало тулякам, когда лучше посещать отделения МРЭО
Фото: Алексей ФОКИН
УГИБДД по Тульской области составило подробную карту посещаемости отделений МРЭО в регионе. Так, в подробной инфографике отображается соотношение времени и дней работы к загруженности по посещению в те или иные часы.
Такая наглядная инструкция была сделана для того, чтобы жители смогли при планировании посещения избежать час пика и не стоять долго в очереди.
ГИБДД посоветовало тулякам, когда лучше посещать отделения МРЭО
Фото: материалы пресс-служб
ГИБДД посоветовало тулякам, когда лучше посещать отделения МРЭО
Фото: материалы пресс-служб