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ГИБДД посоветовало тулякам, когда лучше посещать отделения МРЭО

Публикуем рекомендации по оптимальному посещению отделений
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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ГИБДД посоветовало тулякам, когда лучше посещать отделения МРЭО

ГИБДД посоветовало тулякам, когда лучше посещать отделения МРЭО

Фото: Алексей ФОКИН

УГИБДД по Тульской области составило подробную карту посещаемости отделений МРЭО в регионе. Так, в подробной инфографике отображается соотношение времени и дней работы к загруженности по посещению в те или иные часы.

Такая наглядная инструкция была сделана для того, чтобы жители смогли при планировании посещения избежать час пика и не стоять долго в очереди.

ГИБДД посоветовало тулякам, когда лучше посещать отделения МРЭО

ГИБДД посоветовало тулякам, когда лучше посещать отделения МРЭО

Фото: материалы пресс-служб

ГИБДД посоветовало тулякам, когда лучше посещать отделения МРЭО

ГИБДД посоветовало тулякам, когда лучше посещать отделения МРЭО

Фото: материалы пресс-служб