ГИБДД посоветовало тулякам, когда лучше посещать отделения МРЭО Фото: Алексей ФОКИН

УГИБДД по Тульской области составило подробную карту посещаемости отделений МРЭО в регионе. Так, в подробной инфографике отображается соотношение времени и дней работы к загруженности по посещению в те или иные часы.

Такая наглядная инструкция была сделана для того, чтобы жители смогли при планировании посещения избежать час пика и не стоять долго в очереди.

ГИБДД посоветовало тулякам, когда лучше посещать отделения МРЭО Фото: материалы пресс-служб