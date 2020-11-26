26 ноября в Туле пасмурно и небольшой снег Фото: Алексей ФОКИН

В четверг, 26 ноября, в столице региона ожидается пасмурная погода. В этот день город немного посыпет снегом. Днем будет от 0 до -1, такая же температура сохранится и вечером. Ночью будет теплее: столбик термометра поднимется до 2 градусов выше ноля.

Атмосферное давление сегодня до 747 мм.рт.ст. Влажность воздуха 89-93%. Ветер будет дуть южный 3,4 м/с.

К пятнице, 27 ноября, чуть потеплеет. Также ожидаются небольшие осадки в виде снега, а температура задержится на отметке 0.