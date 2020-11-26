25 ноября Тула замерла в серьезных автомобильных пробках Фото: Алексей ФОКИН

В среду вечером, 25 ноября, на улице Рязанской в Туле произошло тройное ДТП. На дороге не смогли разъехаться три автомобиля.

Происшествие произошло на пересечении с улицей Овражная. Из-за этого на дороге образовался серьезный затор.

Отметим, что вечером 25 ноября Тула снова встряла в продолжительных пробках. Самыми проблемными участками оказались проспект Ленина, улица Советская, Рязанская, Оборонная, Ложевая, Кирова и ряд других.