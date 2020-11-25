26 ноября в Туле пройдут массовые отключения света Фото: Алексей ФОКИН

В четверг, 26 ноября, в областной столице и нескольких поселках снова отключат электричество. Это будет связано с проведением плановых работ. Об этом сообщает ТГЭС.

Работы начнутся с 9:00 по мск. Публикумем полный список отключаемых от электричества адресов:

ул. Металлургов (ост. Волкова,Палатка "Хлеб")

п. Косая Гора: ул. Советская, 2-35; ул. Металлургов, 3-27 (нечётн.), 4-32 (чётн.); ул. Л. Толстого, 1-45 (нечётн.), 28-а, 2-30 (чётн.); ул. Дронова, 26-40 (чётн.), 17-43 (нечётн.); ул. Пионерская, 1-35 (нечётн.), 2-42 (чётн.); ул. Лесная, 1-а, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.); ул. Комсомольская, 1-19 (нечётн.)

ул. Жореса, 2-12, 26-46 (чётн.), 3-7, 25-43 (нечётн.), 25-а; ул. 2-я Хомутовка, 1-17 (нечётн.), 1-а; 4-18 (чётн.); ул. Мопра, 16-22 (чётн.), 23; ул. Шишкина, 1-19, 25-27 (нечётн.), 2-8, 10-28 (чётн.), 8-а; ул. Томпа, 28-42 (чётн.), 37-45 (нечётн.); ул. К. Либхнехта, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 28-а; ул. Р. Люксембург, 11-б

п. Хомяково: ул. Хомяковская, 2; Хомяковский пр-зд

п. Горелки: ул. Горельская, 8; ул. Партизанская, 21, 34-а

п. Косая Гора: ул. Горняк, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); пр-зд Лесной, 6-16 (чётн.); ул. М. Горького, 39, 41, 43

п. Победы: ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8; ул. Фрунзе, 1, 4; ул. Володарского, 5, 7, 9, 24; ул. Октябрьская, 1, 3, 4, 5, 9, 6; дер. Варваровка, 1-б