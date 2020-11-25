Двое жителей Тульской области похитили мужчину, привязали цепью к столбу и удерживали в коровнике Фото: Алексей ФОКИН

В отношении двух жителей Ефремовского района возбуждено уголовное дело за похищение человека с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

По предварительным данным, 63-летний и 31-летний подозреваемые, предварительно сговорившись, похитили 55-летнего мужчину. При этом пострадавшего отвезли за 1,5 километра от дома в д. Анненка Ефремовского района. Там его привязали цепью к дереву и удерживали его там, а после отвезли в коровник, где также привязали цепью к столбу. потерпевшего с помощью цепи к столбу. Через некоторое время похищенный мужчина смог самостоятельно освободиться, после чего он тут же обратился в полицию.

Следователи провели осмотр места происшествия, а также обыскали место жительства подозреваемых, допросили потерпевшего, подозреваемых и свидетелей.Решается вопрос о заключении похитителей под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.