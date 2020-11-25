Более 1 млн рублей взыскали тульские судебные приставы с осужденных за утрату и повреждение электронных браслетов Фото: материалы пресс-служб

Тем нарушителям закона, которые получили за свои деяния ограничения свободы, были выданы специальные электронные браслеты. Такие гаджеты позволяли сотрудника уголовно-исполнительных служб контролировать и мониторить осужденных.

Если же носящий повреждал или терял контрольное устройство, то он по закону обязан возместить ущерб, нанесенные уголовно-исполнительной инспекции.

На данный момент такие устройства носят 192 человека. Однако за порчу контрольного имущества судебные приставы возбудили уже 13 дел. Общая сумма взысканий за порчу или утерю техники составила 1 миллион 18 тысяч рублей.