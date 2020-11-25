Жительница Тульской области пожаловалась на УК в прокуратуру за протечку крыши Фото: Алексей ФОКИН

Жительница Тепло-Огаревского района обратилась в прокуратуру с жалобой на ООО «Управляющая компания «КТ».Правоохранители провели по данному запросу проверку.

Выяснилось, что УК своевременно не провела ремонт кровли многоквартирного жилого дома №26 на улице Сельхозтехниковской в поселке Теплое. Из-за этого крыша начала течь, что привело к затоплению квартиры женщины.

Директору УК внесли представление. После этого кровля была была отремонтирована, а протекание устранено.