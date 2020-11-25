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В Тульской области Роспотребнадзор требует закрыть кафе в Новомосковске за коронавирусные нарушение

Ведомство снова проверило заведения общепита
Источник:kp.ru
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В Тульской области Роспотребнадзор требует закрыть кафе в Новомосковске за коронавирусные нарушение

В Тульской области Роспотребнадзор требует закрыть кафе в Новомосковске за коронавирусные нарушение

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Региональный Роспотребнадзор продолжает проверять заведения общепита на соблюдение коронавирусных правил. Так, проводя рейд в Новомосковске, сотрудники ведомства обнаружили одно кафе-нарушителя.

Так, заведение, расположенное в поселке Малиновский, не было горячей воды, отсутствовал запас дезсредств, не было графика уборки помещений и не велся журнал температурного состояния сотрудников.

Так, в отношение владельца кафе был составлен протокол о временном закрытии заведения, в все материалы направились в суд.