22-летний туляк получил девять лет в колонии строгого режима за наркотические закладки Фото: Алексей ФОКИН

22-летнего жителя Тулы признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Уголовное дело в отношение его было рассмотрено в суде.

Как было установлено, что в апреле этого года туляк спрятал 13 наркотических закладок в Зареченском и Пролетарском районах областной столицы. Однако, до получателей товар так и не добрался. Его изъяли полицейские, а вместе с тем и поймали закладчика.

Суд признал молодого человека виновным и назначил ему девять лет в колонии строго режима.