В Тульской области водитель "ВАЗа" съехал в кювет и протаранил дерево Фото: материалы пресс-служб

Во вторник днем, 24 ноября, на 8-ом километре автодороги «Тула — Алексин»на территории областной столицы произошло одиночное ДТП. Участником его стал автомобиль «ВАЗ 2105» и неблагоприятные погодные условия.

Так, в 15:45 по мск, 26-летний водитель отечественного авто не справился с управлением и съехал в придорожный кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадали несколько человек: водитель автомобиля, который получил травмы, но после оказания медпомощи был отпущен и два младенца - мальчик и девочка 2020 года рождения, которых все же пришлось госпитализировать с различными травмами.

Отметим, что во время происшествия они были на руках и без специальных удерживающих средств.