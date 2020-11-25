В Туле на стройке плотник упал в котлован и сломал позвоночник Фото: Алексей ФОКИН

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, что повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью человека.

А произошло все 21 ноября 2020 года на стройке одного из домов по улице Аркадия Шипунова в Туле. Там плотник одного из ИП, выполняя свою работу, упал в котлован глубиной около двух метров. В результате падения мужчина сломал себе позвоночник, однако жив остался. Однако это повлекло за собой уголовное дело, ведь в нарушение норм котлован не был огражден.

В настоящее время по уголовному делу устанавливаются все обстоятельства и детали произошедшего. В результате будут те, кто ответственен за обеспечение соблюдения правил безопасности при ведении строительных работ.