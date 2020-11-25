Тульский транспорт подготовили к зимнему сезону Фото: Алексей ФОКИН

В Туле общественный транспорт подготовили к зимнему сезону. Так у транспортных средств проверили работоспособность и техническое состояние отопителей салонов транспортных средств, электродвигателей и радиаторов, освещение в салонах, состояния уплотнителей дверей, окон, систем охлаждения и радиаторов.

Также проверили системы, обеспечивающие безопасность движения. В случае выявления неисправностей, рабочие проводили починку. Так, проверку прошли 140 автобусов, 75 трамваев и 86 троллейбусов.

Отметим, что для туляков работает телефон горячей линии по вопросам работы муниципального транспорта: 55−64−73.