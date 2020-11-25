В Тульской области "застукали" школьников, катающихся на велосипедах по тонкому льду

фото: https://vk.com/svslv Фото: соцсети

В социальных сетях очевидцы поделились фотографиями того, как на тонком льду, что покрыл богородицкий пруд, на велосипедах катались дети. Очевидцы призвали родителей более внимательно следить за детьми.

Однако, не все пользователи интернета оценили такую новость. Некоторые туляки посмеялись над ситуацией, кто-то из местных жителей обрадовался, что детство у юношей проходит без интернета, а кто-то наругался на автора поста.

- Родители работают!!!! Чем осуждать родителей и с камерами стоять, постить, лучше бы прогнали детей с опасной зоны и по возможности по попе настучали бы!!! Это называется: лишь бы в кого кинуть камнем…, - пишет одна из подписчиц паблика.

Кто-то списал ситуацию на то, что это юношеский максимализм, а дети в этом возрасте вовсе непослушные.

- … а вы думаете они чужих слушают. В субботу слышу говорят, пошли за коньками. Я им ответила какие коньки, лёд тонкий. Вы думаете, они послушали?, - прокомментировала ситуацию другая жительница города.

Есть и те, кто ополчился на родителей и предложил каждому «влепить» штраф.

Однако, мы напоминаем, что еще не окрепший тонкий лед может быть опасен для жизни и здоровья не только детей, но и взрослых. Стоит избегать водоемов и выхода на лед до устоявшихся морозов. А также стоит более внимательно следить за детьми в таких непростых опасных погодных условиях.