Тулячка отсудила у такси сумму вдвое больше оплаченной Фото: Алексей ФОКИН

В региональный Роспотребнадзор обратилась жительница Тулы, которая обратилась за помощью для защиты ее прав. Так, запланировав отдых за границей, тулячка сразу заказала поездку на такси из аэропорта Москвы в областную столицу. Однако из-за пандемии туристическая поездка так и не состоялась. В связи с этим женщина обратилась в транспортную службу, чтобы расторгнуть договор и вернуть уже заплаченные деньги.

До суде ее требование так и не удовлетворили. Так женщина обратилась в Управление Роспотребнадзора по Тульской области за помощью в защите своих прав в суде. Все закончилось "хэппи эндом", а мировой судья вынес решение в пользу туляки.

Так, по решению суда транспортная компания обязана выплатить ей сумму, вдвое превышающую сумму предоплаты. Ответчик же не стал соглашаться с этим решением и захотел обжаловать решение, но тщетно. Приговор остался тем же.