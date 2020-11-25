В Туле по улицам Каминского и Жуковского нашли 38 нарушений благоустройства Фото: материалы пресс-служб

Вчера, 24 ноября, в Туле на санитарное состояние проверили улицы Каминского и Жуковского.

Так на проверяемой территории было установлено, что здесь кронировали 58 деревьев, уничтожили14 стихийных свалок, вывезли 240 кубометров мусора и 225 кубометров бревен и веток. Помимо этого, была ликвидирована несанкционированная парковка, расчитанная на 50 автомобиле, а также демонтировано 25 самовольно установленных сараев и хозпостроек.

Также было выявлено 38 фактов нарушения правил благоустройства города Тулы по содержанию фасадов и размещения рекламы. За них собственники хозсубъектов получили уведомления и предписания.