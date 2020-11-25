В Тульской области молодой парень украл у пожилой женщины мобильный телефон Фото: Алексей ФОКИН

В городе Донской произошло новое преступление. Жертвой деяния стала 62-летняя женщина-продавец местного магазина. В то время, пока она продавала товар, ее мобильный телефон остался на прилавке. Этим то и воспользовался один из покупателей.

Так 18-летний злоумышленник, оценив, что на него не обращают внимания, забрал чужой телефон и ушел из магазина. Нашли же его по записям камер видеонаблюдения.

Молодой парень признался в содеянном. Украденный гаджет у него изъяли, а полицейские продолжают устанавливать все детали произошедшего.