Жительнице Тульской области, матери троих детей, помогут сделать ремонт в доме

К губернатору Тульской области обратились жители региона, рассказав ему о своих личных проблемах и попросив помощи в их решении. Так, к главе региона обратилась жительница Арсеньевского района,.

Женщина рассказала, что одна воспитывает трех детей. Она попросила губернатора помочь с ремонтом ее дома. Как выяснилось, что в доме с газовым отоплением необходимо демонтировать печь, отремонтировать потолок и пол, а также выполнить косметический ремонт комнаты.

Так, по решению губернатора жительница района получит необходимую помощь.