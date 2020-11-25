В Туле индивидуальный предприниматель украл больше миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН

В районном суде Тульской области рассматривают дело о краже. Прокурор уже вынес обвинительный приговор мужчине 35 лет.

Злоумышленник обманул десять человек и, в период с 2016 по 2019 год, украл у них, в общей сумме, 1 миллион рублей. Недобросовестный индивидуальный предприниматель занимался изготовлением и установкой межэтажных лестниц. Только вот работы он либо не выполнял совсем, либо делал это не до конца.

На него заведено уголовное дело, мужчина обвиняется в совершении десяти преступлений по ч. 1 и 2 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».