В одной упряжке: в тульском музее откроется новая выставка про лошадей Фото: материалы пресс-служб

26 ноября в музее «Тульские древности» открывается выставка «По коням!». Ее назначение — рассказать о значении лошади в жизни человека.

Выставка расскажет о «истории взаимоотношений» лошади с человеком на протяжении многих веков. Свидетельствами этой многовековой дружбы стали различные археологические находки и этнографические предметы, которые хранятся в фондах Государственного музея-заповедника «Куликово поле». К ним относятся элементы конской упряжи, атрибуты всадников: удила, подковы, шпоры, стремена и многое другое.

Посетители узнают о «коне педальном», мифического коня Пегаса и первую кинолошадь. Представленные в новой выставке экспонаты были обнаружены на территории Тульской, Калужской, Белгородской областей, а также в самом центре Тулы.