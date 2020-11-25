В Тульской области в реке Холохольня рыбаки нашли боеприпасы Фото: материалы пресс-служб

В селе Малынь в реке Холохольне местные рыбаки обнаружили странные предметы, похожие на боеприпасы

В Тульской области в реке Холохольня рыбаки нашли боеприпасы Фото: материалы пресс-служб

Так на водную локацию выехала группа разминирования от инженерно-технического подразделения ОМОН Росгвардии. Так сапёры идентифицировали предметы как корпуса от реактивных снарядов залпового огня «Град». В общей сложности было найдено 11 корпусов. Однако уже никакой угрозы они не представляли.

В Тульской области в реке Холохольня рыбаки нашли боеприпасы Фото: материалы пресс-служб

Все предметы передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.