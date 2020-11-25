Уже четыре месяца в Тульской области ищут 42-летнего мужчину Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области уже четвертый месяц подряд ищут пропавшего жителя города Донской. 42-летний Руслан Александрович Щеглов пропал еще 6 августа. До сих пор о местонахождении мужчины ничего неизвестно. По предварительной информации, он может находиться в Донском или в Республике Башкортостан.

Поисками пропавшего занимаются волонтеры из «Лиза Алерт».

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, глаза карие, темные волосы.

Был одет: неизвестно

Если вы имеете какую-либо информацию о пропавшем — просьба сообщить ее по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112; 02.