18-летний житель Тульской области обворовал подъезды, котельную и "стащил" магнитолу Фото: Алексей ФОКИН

В Кимовске 24 ноября задержан подозреваемый в серии краж. Им оказался 18-летний местный житель.

В разные дни мужчина совершил не менее трех хищений чужого имущества: магнитолу, строительные материалы из подъезда многоэтажки. Еще он воровал собственность котельной. Туда он проник через окно.

Злоумышленник оказался ранее судимым. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».