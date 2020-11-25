В Туле пресекают несанкционированную торговлю Фото: материалы пресс-служб

В Советском районе города во вторник, 24 ноября, прошел рейд по выявлению несанкционированной торговли. Об этом сообщили в администрации Тулы.

В этот раз проверяли торговые точки на улицах Дм. Ульянова, Фрунзе и Первомайской. На тех, кого «поймали за руку», составлены проток

олы об административных правонарушениях по ст. 9. 1 «Торговля в неустановленных местах». В основном, это продавцы продуктов питания собственного производства.

С ними проводится разъяснительная работа. В администрации отметили, что подобные проверки в столице региона проводятся регулярно .