Контактный или нет: тулякам объяснили кто относится к этой категории Фото: Алексей ФОКИН

24 ноября на брифинге по противодействию коронавирусу в регионе объяснили, кто же из туляков относится к категории «контактные».

«Контактным» человек считается тогда, когда он работает с заболевшим коронавирусом в одном офисе, либо же проживает с человеком в одной квартире. В том случае, если вы прошли мимо заболевшего человека на улице или в любом другом месте, то «контактным» считаться не будете.

Напомним, что теперь в регионе каждому жителю, кому необходима самоизоляция, вместо предписаний Роспотребнадзора приходят извещения в смс-сообщениях или через другие интернет- мессенджеры.