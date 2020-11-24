Туляков предупредили о мошенника в "Ночь распродаж" Фото: Алексей ФОКИН

Традиционная акция «Ночь распродаж» стартует 27 ноября. В связи с этим сотрудники полиции предупредили туляков о возможных случаях мошенничества. Так, уже сейчас аферисты атакуют туляков всяческими заманчивыми предложениями в интернете, публикуя «вкусные» цены на товары или услуги по предзаказу. Однако после того, как человек вводит данные карты, то его карта опустошается в ноль. Тульская полиция рассказала, как распознать мошенников в интернете и не стать жертвой аферы.

Чаще всего злоумышленники действуют от имени крупных торговых сетей. Они звонят лично на телефон, делают СМС и e-mail рассылки, где рассказывают о больших скидках на электронику и бытовую технику, одежду и обувь, товары для дома и здоровья. Чтобы приобрести товар по выгодной цене, тулякам предлагают «сделать предзаказ» по ссылке, но ссылка ведет пользователей на фишинговую страницу, где мошенники узнают реквизиты карт покупателей и получают доступ к их счетам.

Стоит помнить, что крупные торговые сети не присылают отдельные «ссылки на оплату». Официально и безопасно приобрести тот или иной товар можно только на их официальных сайтах.

Помимо этого в обиход аферистов входят еще и сайты-клоны. Их адреса от настоящих отличаются всего парой символов. Чтобы убедиться в достоверности сайта, необходимо проверить наличие в ссылке защитного соединения, которое отображается в виде закрытого замка в адресной строке, а начинаться с https://.

Тульские правоохранители настоятельно рекомендуют проверять информацию самим и не «вестись» на псевдопродавцов.