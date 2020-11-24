25 ноября тульский поселок Барсуки временно и частично окажется без холодной воды Фото: Алексей ФОКИН

В среду, 25 ноября, жители в п. Барсуки временно окажутся без холодной воды. Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

Вода исчезнет из кранов жителей с 10.00 и появится только после окончания рабо. Так временно обезвоженными останутся следующие адреса:

ул. Дзержинского, дома 2, 3, 5, 9, 10, 12,

ул. Ленина, дома 2, 4, 9, 10, 12, 14,

ул. Советская, дома 1–10,

ул. Пролетарская, дома 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 11а, 12, 12а, 14, 15

ул. Шоссейная, дома 2, 4, 6, 8, 10.

Туляков предупреждают, что по окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.