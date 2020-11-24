25 ноября по некоторым адресам Тулы не будет электричества Фото: Алексей ФОКИН

В среду, 25 ноября, в городе будут проводиться плановые ремонтные работы. Из-за этого на некоторые время в тульских квартирах пропадет электричество.

С 8:00 до 17:00 его не будет по следующим адресам: ул. Кутузова, 29-а, 29, 33-а, 35-а; ул. Ложевая, 134, 134-а, 136; ул. Плеханова, 157, 159; ул. Леваневского, 1-9; ул. Головина, 1-12; ул. Шевченко, 13-а, 15, 15-а, 30-а, 30; ул. Станиславского, 41-49 (нечётн.); ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Циолковского, 14-а, 14-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.); ул. Щорса, 1; пер. Циолковского, 22; ул. Пархоменко, 1-43 (нечётн.), 43-а, 2-38 (чётн.); ул. Шевченко, 13, 26; 8 пр-зд. 34-50 (чётн), 29-41 (нечётн.); 9-й пр-зд, 36-46 (чётн.), 39-а, 39-б, 39-51 (нечётн.); 13-й пр-зд, 13, 14, 15; 26-й пр-зд, 1-10; ул. Карпова, 50, 52, 58, 60; п. Косая Гора: ул. Горняк, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); пр-зд Лесной, 6-16 (чётн.); ул. М. Горького, 39, 41, 43.

Два временных промежутка, с 9:30 до 11.00 и с 16:00 до 17:00, будут затронуты в: Балакирево, д. Садки, СНТ «Заря», СНТ «Дружба», КС «Факел», КС «Автомобилист», КС «Мечта».

С 9:00 до 16:00 электроэнергию отключат: ул. Кутузова, 29-а, 29, 33-а, 35-а; ул. Ложевая, 134, 134-а, 136; ул. Плеханова, 157, 159; ул. Леваневского, 1-9; ул. Головина, 1-12; ул. Шевченко, 13-а, 15, 15-а, 30-а, 30; ул. Станиславского, 41-49 (нечётн.); ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Циолковского, 14-а, 14-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.); ул. Щорса, 1; пер. Циолковского, 22; ул. Пархоменко, 1-43 (нечётн.), 43-а, 2-38 (чётн.); ул. Шевченко, 13, 26; 8 пр-зд. 34-50 (чётн), 29-41 (нечётн.); 9-й пр-зд, 36-46 (чётн.), 39-а, 39-б, 39-51 (нечётн.); 13-й пр-зд, 13, 14, 15; 26-й пр-зд, 1-10; ул. Карпова, 50, 52, 58, 60; п. Косая Гора: ул. Горняк, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); пр-зд Лесной, 6-16 (чётн.); ул. М. Горького, 39, 41, 43. С 9:30 до 17:00 электричества не будет в Беломутовском лесничестве.