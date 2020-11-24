Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

25 ноября по некоторым адресам Тулы не будет электричества

Публикуем полный список адресов
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий
25 ноября по некоторым адресам Тулы не будет электричества

25 ноября по некоторым адресам Тулы не будет электричества

Фото: Алексей ФОКИН

В среду, 25 ноября, в городе будут проводиться плановые ремонтные работы. Из-за этого на некоторые время в тульских квартирах пропадет электричество.

С 8:00 до 17:00 его не будет по следующим адресам: ул. Кутузова, 29-а, 29, 33-а, 35-а; ул. Ложевая, 134, 134-а, 136; ул. Плеханова, 157, 159; ул. Леваневского, 1-9; ул. Головина, 1-12; ул. Шевченко, 13-а, 15, 15-а, 30-а, 30; ул. Станиславского, 41-49 (нечётн.); ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Циолковского, 14-а, 14-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.); ул. Щорса, 1; пер. Циолковского, 22; ул. Пархоменко, 1-43 (нечётн.), 43-а, 2-38 (чётн.); ул. Шевченко, 13, 26; 8 пр-зд. 34-50 (чётн), 29-41 (нечётн.); 9-й пр-зд, 36-46 (чётн.), 39-а, 39-б, 39-51 (нечётн.); 13-й пр-зд, 13, 14, 15; 26-й пр-зд, 1-10; ул. Карпова, 50, 52, 58, 60; п. Косая Гора: ул. Горняк, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); пр-зд Лесной, 6-16 (чётн.); ул. М. Горького, 39, 41, 43.

Два временных промежутка, с 9:30 до 11.00 и с 16:00 до 17:00, будут затронуты в: Балакирево, д. Садки, СНТ «Заря», СНТ «Дружба», КС «Факел», КС «Автомобилист», КС «Мечта».

С 9:00 до 16:00 электроэнергию отключат: ул. Кутузова, 29-а, 29, 33-а, 35-а; ул. Ложевая, 134, 134-а, 136; ул. Плеханова, 157, 159; ул. Леваневского, 1-9; ул. Головина, 1-12; ул. Шевченко, 13-а, 15, 15-а, 30-а, 30; ул. Станиславского, 41-49 (нечётн.); ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Циолковского, 14-а, 14-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.); ул. Щорса, 1; пер. Циолковского, 22; ул. Пархоменко, 1-43 (нечётн.), 43-а, 2-38 (чётн.); ул. Шевченко, 13, 26; 8 пр-зд. 34-50 (чётн), 29-41 (нечётн.); 9-й пр-зд, 36-46 (чётн.), 39-а, 39-б, 39-51 (нечётн.); 13-й пр-зд, 13, 14, 15; 26-й пр-зд, 1-10; ул. Карпова, 50, 52, 58, 60; п. Косая Гора: ул. Горняк, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); пр-зд Лесной, 6-16 (чётн.); ул. М. Горького, 39, 41, 43. С 9:30 до 17:00 электричества не будет в Беломутовском лесничестве.