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Пять тульских школ нарушили закон по оказанию платных услуг

Прокуратура заставила их исправить недочеты
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Пять тульских школ нарушили закон по оказанию платных услуг

Пять тульских школ нарушили закон по оказанию платных услуг

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле сотрудники прокуратуры проверили учебные заведения Пролетарского района. Входе проверки они обнаружили, что в пяти школах нарушался закон по оказанию платных услуг.

Так пять учебных заведений не согласовали цену предоставляемых платных услуг с администрацией Тулы. В связи с чем нарушили закон. В отношение руководителей школ было составлено предписание.

Сейчас все нарушения исправлены, а школы работают согласно закону.