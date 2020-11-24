Пять тульских школ нарушили закон по оказанию платных услуг Фото: Алексей ФОКИН

В Туле сотрудники прокуратуры проверили учебные заведения Пролетарского района. Входе проверки они обнаружили, что в пяти школах нарушался закон по оказанию платных услуг.

Так пять учебных заведений не согласовали цену предоставляемых платных услуг с администрацией Тулы. В связи с чем нарушили закон. В отношение руководителей школ было составлено предписание.

Сейчас все нарушения исправлены, а школы работают согласно закону.