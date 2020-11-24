Пора домой: 21-летний туляк угнал в центре города сразу два отечественных автомобиля

Просто хотел домой: 21-летний туляк угнал в центре города сразу два отечественных автомобиля Фото: Алексей ФОКИН

21-летний туляк попался в руки полицейским за то, что за одну ночь угнал сразу два автомобиля в центре Тулы. Причина была просто — парень хотел добраться до дома.

Первой его жертвой стал «Запорожец» 1988 года выпуска, но проехать на отечественной «ласточке» он смог не много — через несколько сотен метров злоумышленнику пришлось поменять транспортное средство Следующим на очереди стал еще один русский автомобиль ВАЗ-2107.

Отметим, что обе машины были припаркованы во дворах многоквартирных жилых домов, однако ни в одном из них не было сигнализации. Поэтому похищение было бесшумным и беспрепятственным.

После поимки ранее судимый молодой человек признался в содеянном, а автомобили вернулись к своим владельцам. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.