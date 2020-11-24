Жительница Тульской области накопила долг в 300 000 рублей по алиментам для своей дочери Фото: Алексей ФОКИН

Суд приговорил 50-летнюю жительницу Щекинского района на обязательную ужемесячную выплату алиментов своей дочери. Известно, что до суда ее довел долг в более 300 000 рублей.

Узнав про долг, судебный пристав-исполнитель отделения Щекинского и Тепло-Огаревского районов принял весь комплекс мер, вынес постановление о взыскания на заработную плату неплательщицы и отправил его на ее официальную работу. После этого женщина тут же прибыла в отделение судебных приставов и погасила имеющийся долг.

Отметим, что на момент погашения долга дочери подсудимой уже исполнилось 18 лет. Однако совершеннолетие ребенка не снимает с родителя обязанности по уплате задолженности по алиментам.